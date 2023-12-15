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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالإجماع.. عمومية اتحاد الجودو تعتمد الميزانية والحساب الختامي

صدى البلد

اعتمدت الجمعية العمومية العادية لاتحاد الجودو، الميزانية والحساب الختامي خلال اجتماعها اليوم الجمعة بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

أقيم الاجتماع مساء اليوم الجمعة بحضور ممثلي الأندية التي لها حق الحضور والتصويت وأحمد عبد العليم مندوب اللجنة اللجنة الأولمبية المصرية.

واكتمل النصاب القانوني للاجتماع بحضور 31 هيئة من أصل 38 لهم حق الحضور.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من البنود الهامة أبرزها اعتماد الميزانية والحساب الختامي ومناقشة الموضوعات المطروحة والمقدمة من أعضاء الجمعية العمومية في الموعد القانوني.

وجاءت قرارات  الجمعية العمومية كالتالي:

1- التصديق على محضر الجمعية العمومية السابق.

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 وخطة النشاط للعام الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

3- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022 ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة 2023-2024.

4- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

5- النظر في طلبات أو مقترحات أعضاء الجمعية العمومية التي وردت وقد قدمت كتابيا إلى المدير التنفيذي للاتحاد في المواعيد المحددة قانونا.

6- اعتماد تحديد مجلس الإدارة لمكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الجودو 40 هيئة لها حق الحضور والتصويت، طبقا للتصنيف الصادر مؤخرا من اللجنة الأولمبية المصرية.

اتحاد الجودو أعضاء الجمعية العمومية اعتماد الميزانية الأولمبية المصرية الجمعيه العموميه

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