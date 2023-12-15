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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو فتحي : استضافة سبورتنج لبطولة إفريقيا لسيدات السلة بداية لتنظيم غيرها

صدى البلد

قال عمرو فتحي، عضو مجلس إدارة نادي سبورتنج، إنه فخور باستضافة أول بطولة أفريقية في تاريخ النادي السكندري.

وأكد فتحي في تصريحات صحفية، أن بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة للسيدات، التي ينظمها نادي سبورتنج حلال الفترة الحالية، ستكون بداية لاستضافة العديد من البطولات على المستوى العربي والأفريقي في مختلف الرياضات.

وتابع فتحي: "هدف مجلس إدارة نادي سبورتنج خلال الفترة المقبلة، استضافة العديد من البطولات في كل المراحل العمرية بجانب استضافة البطولات الدولية الودية".

وأكمل: "فريق كرة السلة للسيدات بنادي سبورتنج، هو حامل لقب البطولة الأفريقية، ويسعى الفريق للحفاظ على لقبه، حيث يأمل أن يكون أول نادٍ يحقق لقب بطولة أفريقيا للسيدات لكرة السلة موسمين على التوالي".

وأشار فتحي إلى أن هدف النادي هو تدعيم الفرق الجماعية بشكل كامل والحفاظ على تواجد سبورتنج على منصات التتويج، مؤكداً أن المستويات التي تظهر بها الفرق الجماعية تدل على ذلك بشكل واضح بعد النتائج الكبيرة التي حققتها الفرق الجماعية سواء على المستوى العربي أو الأفريقي.

ويستضيف نادي سبورتنج البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري لسيدات كرة السلة، وتقام في الفترة من 11 وحتى 19 ديسمبر الجاري على صالة النادي بمشاركة 10 أندية.

قائمة سلة سبورتنج ببطولة إفريقيا للأندية: 
هاجر عامر - ريم موسى - أسرار ماجد - ديستني بيتس - منار إيهاب - نور علي طلعت - جينا حلمي - ياسيني ديوب - نادين ياسر - سييرا ديلارد - فاتو دياني - نورهان فؤاد.

الجهاز الفني لسلة نادي سبورتنج للسيدات: محمد محروس المدير الفني - مصطفي فكري مدرب عام - مصطفي جامع مدرب - جانيت السباعي المدير الإداري - محمد جابر إداري وإحصاء - أحمد إبراهيم مخطط أحمال - أسماء عوض طبيبة.

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