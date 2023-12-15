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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تحصد 7 ميداليات ببطولة أفريقيا لناشئي الريشة الطائرة

صدى البلد

حصد لاعبو منتخب مصر لناشئي الريشة الطائرة تحت 15 سنة، 7 ميداليات متنوعة خلال مشاركتهم في بطولة أفريقيا والتي أقيمت بعاصمة زيمبابوي "هراري" خلال الفترة من 6 وحتى 15 ديسمبر الجاري.

وجاءت ميداليات صغار الفراعنة بواقع 4 فضيات و3 برونزيات وكانت كالتالي:

فضية الفرق
فضية فردي الناشئات عن طريق نور محمد فكري
فضية زوجي الناشئات عن طريق نور محمد فكري وملايكة محمد حسن
فضية الزوجي المختلط عن طريق مؤمن خالد محمد وملايكة محمد حسن
برونزية فردي الناشئات عن طريق ملايكة محمد حسن
برونزية زوجي الناشئات عن طريق ميرا علي عبد الغفور ورحيمة حسين خالد
برونزية الزوجي المختلط عن طريق عمر الصبان ونور محمد فكري.

ويشارك أبناء النيل في البطولة القارية بقائمة تضم 9 لاعبين بواقع 4 لاعبين و5 لاعبات ويضم منتخب الناشئين كلًا من: "مؤمن خالد محمد، أحمد محمد عبد العال، محمد عمرو نعمان، وعمر أحمد الصبان".

فيما يضم منتخب الناشئات كلًا من: "نور محمد فكري، رحيمة حسين خالد، ملايكة محمد حسن، وميرا علي عبد الغفور- لينا الفرماوي".

ويترأس بعثة المنتخب المصري في زيمبابوي، كريم أحمد شديد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة، بينما يقود المنتخب فنيًا هشام سليمان، ويعاونه محمد أبو الحمد في منصب المدرب العام.

الاتحاد المصرى للريشة الطائرة بعثة المنتخب المصري بطولة افريقيا هشام سليم هشام سليمان

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