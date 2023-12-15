دعاء العام الجديد للأصدقاء.. اللهم اجعل كله خير واحفظ لي كل غالٍ وارزقني

دعاء العام الجديد للأصدقاء ، هناك الكثير من قصص الصداقة في الحياة تبين أن الصديق قد يكون في وقت الشدة أكثر من الأخ ، وورد في الصديق الكثير من الأحاديث النبوية التي وردت عن الصديق منها عن أَبي موسى الأَشعَرِيِّ : أَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّما مثَلُ الجلِيس الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السُّوءِ: كَحَامِلِ المِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحامِلُ المِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ ريحًا طيِّبةً، ونَافِخُ الكِيرِ إِمَّا أَن يَحْرِقَ ثِيابَكَ، وإمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا مُنْتِنَةً متفقٌ عَلَيهِ.. دعاء العام الجديد للأصدقاء في السطور التالية.



دعاء العام الجديد للأصدقاء

-اللهم إنّي أرجوك أن تلطف بصديقي وأن ترحمه وأن تنظر إليه بعين الرأفة والإحسان، وأن تُذهب عنه جميع الأمراض وتخرجه من آلامه إلى واسع رحمتك وعظيم معافاتك إنّك على ذلك لقدير.

-اللهم أذق قلوب أحبتي برد عفوك وحلاوة حبك، وافتح مسامع قلوبهم لذكرك وخشيتك، واغفر لهم خطاياهم بكرمك، وادخلهم الجنة برحمتك، يا جدير بالدعاء وياقدير بالإجابة ومن الأدلة على ذلك ورد من دعاء النبي -صلّى الله عليه وسلّم- لأنس بن مالك، حيث ثبت أنّ أمّ سليم -رضي الله عنها- قالت للنبي -صلّى الله عليه وسلّم-: يا رسولَ اللهِ، خادِمُك أنسٌ، ادعُ اللهَ له، قال: اللهم أكثِرْ مالَه، وولدَه، وبارِكْ له فيما أعطَيتَه. دعا لجعفر بن أبي طالب -رضي الله عنه- فقال له: اللَّهمَّ اخلُفْ جَعفراً في أهْلِه، وبارِكْ لعبدِ اللهِ في صَفقةِ يَمينِه.

-اللهم لا تجعل للحزن مكانًا في قلبه استودعتك يا الله أمره فاحفظه بعينك التي لا تنام اللهم أذق قلوب أحبتي برد عفوك وحلاوة حبك، وافتح مسامع قلوبهم لذكرك وخشيتك، واغفر لهم خطاياهم بكرمك، وادخلهم الجنة برحمتك، يا جدير بالدعاء ويا قدير بالإجابة.

-اللهم إنا مقبلون على عام جديد ومرحلة جديدة وعمر جديد، رب كف عن أصدقائي أذى الدنيا، وسخر لهم الأرض ومن عليها، ووفقهم بتوفيقك، وقدم لهم الخير.

- أصحابي هم رفقاء دربي وشركاء حياتي، يا رب لا تفجعني بفقد أحد. ربي أسألك في السنة الجديدة أن تحقق لأصدقائي ما يتمنوه وأن ترزقهم من خير السماء.

-اللهم اكتب لي وأصدقائي وأحبتي خير الأقدار في بداية السنة الجديدة واجعلهم في ودائعك يا من لا تضيع عنده الودائع. من أفضل دعاء السنة الجديدة للأصدقاء: رب لك الحمد على ما بلغتني السنة الجديدة وأسألك أن تحفظ أصدقائي وتبارك في أعمارهم وترزقهم الخير والبركة. رب أسألك كما بلغتني السنة الجديدة أن ترضيني في أصدقائي ولا تريني فيهم مكروه.



دعاء العام الجديد لصديقي

دعاء العام الجديد لصديقي، الكثير من الأصدقاء يحبون تبادل التهاني لأصدقائهم بمناسبة العام الميلادي الجديد كل عام وانتم بخير، عام جديد علينا وعليكم بالخير والتوفيق والبركة.

-اللهم أختم لاصدقائي هذا العام بمغفرة بلا عذاب وجنة مع من نحب بلا حساب وبشرنا في عامنا الجديد بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا واحفظنا من كل شر.

-اللهم إني استودعك عاما مضا بحلو ذكرياته فأغفر لي ماكان فيه، و اكتب لي في العام الجديد الأفضل لي واصدقائي.

-صباح اول يوم في العام الجديد اللهم اجعل عامي هذا ميسر لايضيق ولايصعب فيه لي ولكم اصدقائي امرا.

-اللهم إجعل في عامي الجديد كل خير واحفظ لي كل غالي و ارزقني كل ما اتمنى هذا انا احتفل بهذا العام الجديد مع اجمل اصدقاء بحياتي.

-اللهم عام محفوف بالعلم، محاط بحسن الأصدقاء، مرصع بالإنجاز، اللهم عام نحن فيه من الأوئل، نحن فيه من ذوي الأخلاق العالية، اللهم عام أجمل من كل ما مضى.

-اللهم سنة بلا أوجاع بلا فقد بلاهموم سنة جميلة تتغير فيها أقدارنا إلى ما نتمنى.

-يا رب أستودعك حياة أصدقائي في هذه السنة، فاجعلهم في نعيم وأجعل أيامهم أفراح وسرور واكتب لهم حياة سعيدة في طاعتك ورضاك.

-اللهمّ انفعنا بما علّمتنا وعلّمنا ما ينفعنا وزدنا علمًا، واكتب لنا التّوفيق في الدراسة والنجاح في امتحاناتنا. اللهمّ إنّي أسألك علمًا نافعًا وأعوذ بك من علمٍ لا ينفع، وأسألك أن ترزقنا الصّبر على الدراسة وقوّة الحفظ وحدّة الفهم.

-- اللهمّ إنّي أسألك زيادةً في العلم والدين، وبركةً في العمر والرزق، وتوبةً قبل الموت وراحةً عند الموت ومغفرةً ورحمةً بعد الموت.



دعاء لصديقي بالرزق

دعاء لصديقي بالرزق يدعو الإنسان بالرزق وتوسعة الرزق لنفسه ولصديقه مع بداية العام الجديد ويستحب أن يقول اللهمّ ارزقني وصديقي برزق من عندك لا حدّ له، وفرج من عندك لا مدّ له، وخيرٍ من عندك لا عدد له اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك. اللهم إني أعوذُ بكَ منَ الهمِّ والحزَنِ، وأعوذُ بكَ منَ العجزِ والكسلِ، وأعوذُ بكَ منَ الجُبنِ والبخلِ وأعوذُ بكَ مِن غلبةِ الدَّينِ وقهرِ الرجالِ.

-اللهم خفف عن صديقي ثقل هذه الأيام وارزقه قوة الصبر، واشرح صدره وانزع منه ما استثقلته نفسه وأرح قلبه يارب اللهم أنك أعطيتني خير الأصدقاء في الدنيا دون أن أسألك، فلا تحرمني من صحبتهم في الجنة، اللهم اسعدهم وفرح قلوبهم، وفرج همومهم، وحقق لهم أمنياتهم واجعل الجنة مقرًا لهم، اللهم طمئن قلب صديقي، الهي انك تعلم ولا نعلم فحل أمره وافرح قلبه انك على كل شي قدير.

- اللهم هو صديقي و مأمني و راحتي اللهم احفظه لي و أطل بعمره و اسعده ضعف ما يسعدني اللهم صديقي الأول وملجأي الأول اجعله قرير العينين لا يشكى هما ولا حزنا ولا مرضا يارب.



دعاء العام الجديد

دعاء العام الجديد، علينا أن نستقبله بكلمات الثناء على الله والمديح، والصلاة على سيدنا النبي، وأن نكرر الأدعية ونلح على الله عز وجل في الدعاء بالخير والبركة وراحة البال .

-ربي اجعل هذه السنة الجديدة سعيدة ومليئة بالخير، واحفظ لي أهلي ولا تريني فيهم مكروهًا.

-أسألك اللهم أن ترفع ذكري، وتيسر أمري، وتحقق حلمي، وتحصن فرجي، وتغفر ذنبي يا مجيب الدعاء.

-اللهم لا تخيب لنا رجاءً في السنة القادمة، واحفظ لنا أحبتنا، وأشرح صدورنا ويسر أمورنا يا الله.

-عام جديد قد بدأ، اللهم ارزقنا فيه صفاء القلوب وراحة البال واختم بالصالحات أعمالنا يا الله.

-الحمد لله رب العالمين اللهم إنك قدير، وهذا عام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها.

-اللهم ابقي لنا احبابنا وطول لهم في اعمارهم واختم بالصالحات اعمالهم وودع عامهم بمغفرة ذنوبهم ويسر لهم في عامهم الجديد كل ما تحبه وترضاه من اعمال الخير وجنبهم سواء.

-ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً، كما حملته على الذين من قبلنا.. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

-اللهم اجعلها سنه خير وبركه واكتب لنا السعادة والراحة من كل هم وضيق وفرح قلبي برؤية ابني الغالي في بداية السنه الميلادية.