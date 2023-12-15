حظر التجوال في السودان بـ ولاية الجزيرة

أصدر الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة بالسودان المكلف اليوم أمر طوارئ رقم 13 لسنة 2023م بحظر التجوال داخل ولاية الجزيرة.

ونص الأمر علي حظر التجوال للأشخاص والمركبات إعتباراً من الساعة 6 مساء حتى 6 صباحاً ويحظر كافة التجمعات وإغلاق كافة المحال التجارية إعتباراً من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحاً.

واستثني الأمر الجهات الآتية : الكوادر الصحية و عربات الإسعاف و سلطات القوات المسلحة والنيابة.

كما تم تفوض القوات النظامية والنيابة بالعمل على تطبيق وإنفاذ هذا الأمر و الحجز على وسائل النقل التى يشتبه بها موضوع مخالفة هذا الأمر وذلك حتى إكتمال التحري والمحاكمة وحظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم وحركة الأشياء ووسائل النقل داخل دائرة الاختصاص.

وتشمل عقوبات خرق حظر التجوال؛ السجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مليون جنيه وفي حالة عدم السداد السجن لمدة شهر في حالة تكرار الفعل المحظور للمرة الثانية تتضاعف العقوبة .