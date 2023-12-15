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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميتا توجه صفعة لـ«X» وتطلق تطبيقها Threads في الاتحاد الأوروبي

ميتا تطلق تطبيقها
ميتا تطلق تطبيقها Threads في الاتحاد الأوروبي

أطلقت شركة “Meta” ميتا رسميًا تطبيقها Threads في دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أشهر من إطلاقه في معظم دول العالم. 

إطلاق تطبيق Threads في الاتحاد الأوروبي

وقال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا إن تطبيق Threads أصبح متاحًا لمزيد من الدول في أوروبا، و "مرحبًا بالجميع". 

وعاني تطبيق Threads من السماح بإطلاقه في دول الاتحاد الأوروبي لأشهر طويلة نظرًا للتحديات القانونية والتنظيمية لشركة ميتا في الاتحاد الأوروبي. 

وبموجب قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي ، تتطلب ميتا أساسًا قانونيًا صالحًا لمعالجة هذه البيانات الشخصية بشكل قانوني لاستهداف الإعلانات، وهو أمر تواجه فيها الشركة حالة من عدم اليقين المتزايدة خاصة بعد حكم محكمة العدل الدولية الأخير.

وصرح زوكربيرج سابقًا بأنه يهدف إلى توسع في إطلاق تطبيق Threads لأكثر من مليار مستخدم حول العالم في السنوات القادمة، حيث أن إطلاقه في الاتحاد الأوروبي يجعله أقرب خطوة.

وأعلن زوكربيرج في مكالمة هاتفية حول الأرباح في شهر أكتوبر الماضي، إنه حتى بدون وجود العديد من المستخدمين الأوروبيين، ارتفع عدد مستخدمي Threads إلى حوالي 100 مليون مستخدم نشط شهريًا.  

وكان الملياردير إيلون ماسك مالك منصة X “ تويتر” سابقًا، قد سخر من تطبيق Threads حيث اعتبر أن التطبيق هو مجرد نسخة مكررة بدون روح من تطبيق إنستجرام ولكن دون صور.

وهددت X بمقاضاة شركة "ميتا" ‏Meta Platforms‏، على خلفية إنشائها تطبيق Threads، حيث اتهمت ميتا بتوظيف موظفين سابقين في تويتر تمتعوا بإمكانية الوصول إلى الأسرار التجارية لشركة تويتر والوصول للمعلومات السرية الخاصة بالشركة.  ‏

وفي تصريحات سابقة، قال آدم موسيري، رئيس “Instagram” إنستجرام، إن Threads لن يدفع المستخدمين أو سيشجعهم على المحتوى السياسة والأخبار الجادة، وأن هدف التطبيق ليس استبدال تويتر.

وأكد موسيري على أن الهدف من Threads هو إنشاء ساحة عامة للمستخدمين الذين لم يتقبلوا تطبيق تويتر أو المجتمعات الموجودة على تويتر، أو أولئك الذين يفضلون مكانا أقل حدة في النقاش.

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