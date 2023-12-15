شركة لوفتهانزا للطيران تستأنف رحلاتها إلى تل أبيب

أعلنت شركة الطيران الألمانية، لوفتهانزا، استئناف رحلاتها إلى تل أبيب بإسرائيل، اعتبارا من أوائل العام 2024، ما يشير إلى عودة الحياة الطبيعية بعد إلغاء الخدمات خلال الصراع الأخير، اعتبارًا من 8 يناير، سيتمكن الركاب مرة أخرى من السفر إلى تل أبيب عبر لوفتهانزا.

وبالإضافة إلى تل أبيب، استؤنفت اليوم الرحلات الجوية إلى بيروت في لبنان، والتي تم تعليقها مؤقتًا أيضًا، مع استعادة لوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية ويورو وينجز خدماتها إلى العاصمة اللبنانية.

فيما تحافظ شركات الطيران الكبرى الأخرى، مثل فيرجن أتلانتيك، ورايان إير، على تعليق رحلاتها إلى تل أبيب، مشيرة إلى جداول زمنية مختلفة لاستئناف الخدمات.

وذكرت شركة فيرجين أتلانتيك أن رحلاتها إلى تل أبيب ستظل معلقة حتى مارس، ومن غير المقرر حاليًا تشغيل الخدمة الصيفية اليومية الثانية إلى المدينة خلال العام المقبل بأكمله.

وفي الوقت نفسه، مددت شركة رايان إير تعليقها حتى 31 يناير، مع استمرار التقييمات للوضع.

ويبدو أن قرار استئناف العمليات يعتمد على المشهد الجيوسياسي وتقييم شركة الطيران لظروف السلامة والأمن.