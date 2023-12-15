عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مونديال الأندية| خبير تحكيمي: ضربة جزاء اتحاد جدة أمام الأهلي غير صحيحة

الاهلي واتحاد جدة
الاهلي واتحاد جدة

كشف ياسر عبد الرؤوف، الخبير التحكيمي، مدى صحة ركلة جزاء اتحاد جدة، أمام النادي الأهلي، في الشوط الأول من المباراة المقامة بين الفريقين، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وكتب الناقد الرياضي، أحمد عبد الباسط، عبر حسابه علي فيسبوك: «الحكم الدولي السابق ياسر عبدالرؤوف في تصريح خاص: لا وجود لركلة جزاء في الكرة المشتركة بين حجازي وعبد المنعم؛ لوجود التحام بدني في الهواء، تسبب في عدم اتزان للمدافع (عبد المنعم)، وأصبح وضع يده مبررا وفقا لحركة جسده في تلك الحالة، وذلك طبقا للقانون، والحكم أخطأ في احتسابها».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة لحظة بلحظة على هذه القنوات

انخفاض أسعار السكر والبصل وزيادة المرتبات.. 3 أخبار سعيدة من الحكومة للمواطنين

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي واتحاد جدة والقنوات الناقلة لها

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي السابق يوقع رسميا لـ الزمالك سرا .. تفاصيل

قرار عاجل من الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي

إذاعة مباراة الأهلي واتحاد جدة على القنوات المفتوحة؟.. الحقيقة والتفاصيل والترددات

شوط أول أحمر بامتياز.. إثارة أهلاوية أمام اتحاد جدة بكأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

جدة حمراء .. الأهلي يضرب الاتحاد بثلاثية في عقر داره بكأس العالم للأندية

ثلاثية الأهلي الصاروخية في اتحاد جدة تشعل احتفالات جماهير الأحمر بالمقاهي

حماس عن استشهاد سامر أبو دقة: كان شاهدا على جرائم العدو السادي

يحيى السنوار أولهم.. جيش الاحتلال: مهمتنا القضاء على قادة حماس

تذكرة لـ كل المواصلات .. النقل تكشف موعد تشغيل الكارت الموحد

الجينات موجودة.. تعليق مثير من شوبير على تقدم الأهلي بثلاثية في شباك اتحاد جدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بعد عرض الزواج عليها بلبنان.. إطلالات أثارت الجدل للمذيعة لينة الطهطاوى ..شاهد

ماركة عالمية شهيرة | سعر خرافي لـ جيبة أسيل عمران .. شاهد

بعد استشهاد أسرته.. جيش الاحتلال يستهدف وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة

فيديو

رحيل رئيس نادي النصر .. سر وفاة عمرو عبد الحق المفاجئ

عزل ميناء تل أبيب .. المقـاومة تدك قوات الاحـتـلال بقذائق الهاون

أسماء أبو اليزيد تحتفل بزفافها في القلعة.. صور

بسعر خيالي ويصمم للمشاهير.. تصميم iPhone 15 Pro Max الذهبي الجديد عيار 24 و21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ