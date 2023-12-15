مونديال الأندية| خبير تحكيمي: ضربة جزاء اتحاد جدة أمام الأهلي غير صحيحة

كشف ياسر عبد الرؤوف، الخبير التحكيمي، مدى صحة ركلة جزاء اتحاد جدة، أمام النادي الأهلي، في الشوط الأول من المباراة المقامة بين الفريقين، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وكتب الناقد الرياضي، أحمد عبد الباسط، عبر حسابه علي فيسبوك: «الحكم الدولي السابق ياسر عبدالرؤوف في تصريح خاص: لا وجود لركلة جزاء في الكرة المشتركة بين حجازي وعبد المنعم؛ لوجود التحام بدني في الهواء، تسبب في عدم اتزان للمدافع (عبد المنعم)، وأصبح وضع يده مبررا وفقا لحركة جسده في تلك الحالة، وذلك طبقا للقانون، والحكم أخطأ في احتسابها».