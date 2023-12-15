ثلاثية الأهلي الصاروخية في اتحاد جدة تشعل احتفالات جماهير الأحمر بالمقاهي

احتفل العشرات من جماهير الأهلي فور تسجيل الهدفين الثاني والثالث للأحمر بمبارة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية.

وشهدت المقاهي احتفالات جنونية من جماهير الأهلي مرددين هتافات " أهلي أهلي " .

واشاد الجماهير بالأداء الرائع الذي يقدمه لاعبي النادي الأهلي بمباراة اتحاد جدة السعودي بمونديال الأندية.

و انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي واتحاد جدة السعودي، بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي تجمع ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، على ملعب جوهرة، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وكان قد حرم محمد الشناوي فريق اتحاد جدة من تسجيل هدف التعادل في مرمى الأهلي عن طريق كريم بنزيما بعد تصديه لركة جزاء، في المباراة التي تجمع ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، على ملعب جوهرة، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتصدى الشناوي لركلة جزاء من كريم بنزيما في الدقيقة من 45 من عمر الشوط الاول.

وكانت قد مرت 30 دقيقة من أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي واتحاد جدة السعودي، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، على ملعب جوهرة، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتشير النتيجة إلى تقدم النادي الأهلي بهدف نظيف.

ونجح علي معلول في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى اتحاد جدة من ركلة جزاء، وذلك ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، على ملعب جوهرة، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وسجل معلول من ركلة جزاء بعد أن احتسبها الـ VAR على حسن كادش مدافع الاتحاد في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.

وكانت بعد مرور 15 دقيقة من أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي واتحاد جدة السعودي، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، على ملعب جوهرة، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تشير النتيجة إلى التعادل السلبي 0-0.

وسدد حسين الشحات تسديدة قوية ردها حجازي بقدمه قبل دخولها للمرمى في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

وتمكن محمد الشناوي في الدقيقة 10 من التصدي لكرة خطيرة للاتحاد سددها رومارينهو.

وكان لاعبو النادي الأهلي قد أنهو عمليات الإحماء قبل لقاء اتحاد جدة السعودي، على ملعب الجوهرة، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

وظهر على اللاعبين التركيز الشديد تجاه اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية والفوز باللقاء والتأهل للدور نصف النهائي من البطولة.

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي لمباراة اتحاد جدة السعودي، في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.‎

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