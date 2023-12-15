الطعمية أحسن من الكبسة.. إسلام صادق يثير الجدل بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة

حقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا علي اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في السعودية.

وكتب الإعلامي إسلام صادق، عبر حسابه على "فيسبوك "‏الأهلي يشرف الكرة المصرية ويهزم اتحاد جده 3-1 مع الرأفة في مونديال الأندية "الطعمية هتفضل أحسن من الكبسة؛ لأنها تصنع رجالا في كافة المجالات وليس في كرة القدم فقط".

ويشارك الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا 2023، فيما يشارك اتحاد جدة في كأس العالم للأندية 2023، ممثلا للدولة المستضيفة السعودية وتعد هذه مشاركته الثانية في مونديال الأندية بعد 2005.