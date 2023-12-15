مانشستر سيتي يوجه رسالة للأهلي بعد تأهله لنصف نهائي كأس العالم للأندية

هنأ الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على منصة «إكس»، فريق الأهلي المصري؛ بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي على منصة «إكس»: «تهانينا للنادي الأهلي على التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية».

وتأهل الأهلي إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم؛ عقب فوزه على اتحاد جدة 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في الدور الثاني من البطولة.

وأحرز أهداف الأهلي الثلاثة، علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور، بينما أحز هدف اتحاد جدة السعودي، كريم بنزيما.