عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسام الشماع: التاريخ المصري ما زال مصدر جذب لكل دول العالم

القدماء المصريين
القدماء المصريين

قال المؤرخ بسام الشماع، متخصص في علم المصريات، إن اهتمام العالم حتى الآن بالتحنيط يأتي في ضوء أن كل ما هو غامض جذاب خاصة في عالم التاريخ، لأن التاريخ المصري القديم ما زال العالم أجمع يبحث من خلاله، لأن اسم مصر يجذب الانتباه بشكل كبير في أي مكان في العالم، لافتا إلى أن سقارة كانت نجما من نجوم المصريات في العالم. 

حديث عن القدماء المصريين 

وأضاف "الشماع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن سقارة شهدت العديد من الاكتشافات العام الماضي وهذا العام، مثل بردية وزيري 1 و وزيري 2 طولها 16 مترا في ورقة واحدة، ومكتوبة بعناية كبيرة للغاية، وهي أول بردية بهذا الطول، والاكتشاف كان بأيد مصرية، فضلا عن ورش التحنيط التي جاءت بأيد مصرية 100%. 

ونوه بأن الجميع يتحدث عن المادة الغامضة التي لم يتم اكتشاف مقاديرها التي تحافظ على جزء من الجثمان لمدة 3 آلاف و4 آلاف عام، لافتا إلى ان الورش اكتشف فيها أسرة وأواني، وتم اكتشاف ورشة بها عدد من الأواني وكان مكتوب على بعض الأواني أسماء المادة باللغة الهيروغليفية فضلا عن فصل من فصول التاريخ الخاص بالبشرية.

وأكمل أن أول طبيب موثق في التاريخ، يأتي من القدماء المصريين أيضا، واكتشافات سقارة مفاجأة كبرى للعالم، إذ أن أحد المفكرين الأجانب كشف أن ما تم اكتشافه من الآثار في مصر أقل من 1% من الموجود تحت الأرض. 

القدماء المصريين برنامج التاسعة هدير أبو زيد علم المصريات المؤرخ بسام الشماع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريح الكورة الجبس.. اعتراف مثير من الإعلامي السعودي وليد الفراج

إحنا أسفين كنا نمزح| شاهد ماذا قال وليد الفراج عن فوز الأهلي على الاتحاد

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي واتحاد جدة والقنوات الناقلة لها

الإجازة الرسمية الأولى للموظفين في مصر 2024.. موعدها وتفاصيل عنها

عاجل| عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن حقيقة طلاق شيرين وحسام حبيب

محظوظ..تعليق غير متوقع من عمرو أديب على ثلاثية الأهلي في اتحاد جدة

رد غير متوقع.. أول تعليق من وليد الفراج بعد فوز الأهلي على الاتحاد

لاعيبه رجالة.. رد فعل مفاجئ من خالد الغندور عن فوز الأهلي على اتحاد جدة

موضوعات متعلقة

صندوق التنمية الحضارية: طرح وحدات سكنية بأسعار مميزة وبدون أي اشتراطات

حزب الجيل: الانتخابات الرئاسة لم تشهد طعونا بسبب نزاهتها

رئيس حزب أبناء مصر: الانتخابات الرئاسية كانت عُرسا ديمقراطيا بقيادة الشعب المصري

باحث في الشأن الإسرائيلي: نتنياهو سيوقع صك فشله بعد انتهاء الحرب على غزة

قبل مباراة الأهلي واتحاد جدة.. ياسمين عز توجه نصائح للتعامل مع الفرعون الأهلاوي

حسين لبيب فقط.. إسلام صادق يفجر مفاجأة بشأن الأزمة المالية لـ الزمالك

حركة فتح: الشعب الفلسطيني فرض نفسه على أجندة العالم

مسئول بالزراعة: توريد القمح يبدأ في مايو 2024.. و1600 جنيه سعرا استرشاديا للإردب

ترشيحاتنا

إعلامي شهير يسخر من هزيمة الاتحاد السعودي: ‏‏قولتلك يابنزيما وحجازي وماسمعتوش الكلام

اللقطات الأولى| حادث تصادم يتسبب في تكدس مروري بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين

تأجيل مباراة الزمالك أمام الأهلي في الدوري المصري.. ما السبب؟

مقطع فيديو صادم يوثق لحظة وفاة مطرب شاب على خشبة المسرح|شاهد

ارتفاع اسعار الذهب في نهاية تعاملات أمس..اعرف عيار 21 وصل كام

قوات إسرائيلية تقتحم مخيم العين في نابلس بالضفة الغربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا كويسة وهو كويس.. 10 صور آثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

توقعات الابراج وحظك اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

مكشوف ومزين باللؤلؤ| فستان إنجي كيوان يتخطى 90 ألف جنيه بمهرجان الجونة

بعد نوة قاسم| ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تجيب

فيديو

مقطع فيديو صادم يوثق لحظة وفاة مطرب شاب على خشبة المسرح|شاهد

هنتقم منك .. مفاجأة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي/فيديوجراف

شقيق فنان معروف.. ماذا تعرف عن الفنان الراحل عادل أنور/ فيديوجراف

رحيل رئيس نادي النصر .. سر وفاة عمرو عبد الحق المفاجئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ