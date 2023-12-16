بسام الشماع: التاريخ المصري ما زال مصدر جذب لكل دول العالم

قال المؤرخ بسام الشماع، متخصص في علم المصريات، إن اهتمام العالم حتى الآن بالتحنيط يأتي في ضوء أن كل ما هو غامض جذاب خاصة في عالم التاريخ، لأن التاريخ المصري القديم ما زال العالم أجمع يبحث من خلاله، لأن اسم مصر يجذب الانتباه بشكل كبير في أي مكان في العالم، لافتا إلى أن سقارة كانت نجما من نجوم المصريات في العالم.

حديث عن القدماء المصريين

وأضاف "الشماع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن سقارة شهدت العديد من الاكتشافات العام الماضي وهذا العام، مثل بردية وزيري 1 و وزيري 2 طولها 16 مترا في ورقة واحدة، ومكتوبة بعناية كبيرة للغاية، وهي أول بردية بهذا الطول، والاكتشاف كان بأيد مصرية، فضلا عن ورش التحنيط التي جاءت بأيد مصرية 100%.

ونوه بأن الجميع يتحدث عن المادة الغامضة التي لم يتم اكتشاف مقاديرها التي تحافظ على جزء من الجثمان لمدة 3 آلاف و4 آلاف عام، لافتا إلى ان الورش اكتشف فيها أسرة وأواني، وتم اكتشاف ورشة بها عدد من الأواني وكان مكتوب على بعض الأواني أسماء المادة باللغة الهيروغليفية فضلا عن فصل من فصول التاريخ الخاص بالبشرية.

وأكمل أن أول طبيب موثق في التاريخ، يأتي من القدماء المصريين أيضا، واكتشافات سقارة مفاجأة كبرى للعالم، إذ أن أحد المفكرين الأجانب كشف أن ما تم اكتشافه من الآثار في مصر أقل من 1% من الموجود تحت الأرض.