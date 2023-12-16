وائل الدحدوح يروي لحظات استهدافه واستشهاد سامر أبو دقة على يد قوات الاحتلال

كشف مراسل الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح تفاصيل ما حدث له رفقة الشهيد سامر أبو دقة مصور قناة الجزيرة في غزة، خلال تغطيتهم لـ القصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.‎

ويروي الدحدوح أن مسيرة اسرائيلية استهدفتهما أثناء التغطية ليصاب سامر ابو دقة في الجزء السفلي من الجسم ثم يرتقي إلى ربه، ويصاب وائل الدحدوح بطلق ناري وهو الآن يتلقى العلاج داخل المستشفى.

وسامر ابو دقة هو اب ل ثلاث اولاد وبنات ومن مواليد عام ١٩٧٨، وهو مصور وشاهد عيان على فظائع قوات الجيش الإسرائيلي المحتل.

وبوفاة سامر ابو دقة يبلغ عدد الصحفيين الذين قتلتهم إسرائيل ٩٠ صحفي ومصور، كما حملت قناة الجزيرة الكيان الإسرائيلي المحتل مسؤلية استشهاد مراسليها داخل فلسطين منذ يدأ الاعتداء الغاشم الذي تخطى الشهرين حتى الآن.

كما تتهم الجزيرة قوات الاحتلال يمنع وصول فرق الإسعاف للمصور سامر ابو دقة أثناء إصابته مما أدى إلى وفاته متأثرا بجراحه.