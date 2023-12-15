الأهلي كان أكثر استعدادا.. تصريحات نارية لـ فابينيو بعد الخسارة أمام الأهلي

أعرب البرازيلي فابينيو تافاريس، لاعب اتحاد جدة السعودي، عن حزنه؛ بعد توديع بطولة كأس العالم للأندية من الدور الثاني، عقب الخسارة أمام الأهلي بثلاثية.

وقال فابينيو، في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "لم نستطع تقديم أفضل أداء لينا سواء في الهجوم أو الدفاع، حاولنا أن نحقق شيئا خاصة أننا نمتلك الجودة لكن لم نخلق المساحات والفريق المنافس دافع بشكل جيد".

وأضاف: "الأهلي فريق لديه جودة عالية وأظهر ذلك، وحاولنا خلق فرص لكن في آخر المطاف لم نحقق ولم نخلق المساحات التي نريدها، وهم يدافعون بشكل جيد وبالتالي أظهروا أنهم كانوا أكثر استعدادا مننا".

وتأهل الأهلي إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، عقب فوزه على اتحاد جدة 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في الدور الثاني من البطولة.