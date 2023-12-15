ناقد سعودي: فوز الأهلي على اتحاد جدة غير متوقع.. والجمهور مفعول السحر

أكد عبد الأعلى سكير، الناقد الرياضي السعودي، أن فريق الأهلي قدم مباراة قوية أمام اتحاد جدة، في بطولة كأس العالم للأندية، واستحق الفوز بهذه النتيجة الكبيرة.

وقال عبد الأعلى سكير الناقد الرياضي السعودي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" الأهلي حقق فوزا كبيرا على اتحاد جدة؛ بفضل الأداء الجماعي الذي ظهر به أمام اتحاد جدة، فضلا عن الحضور الجماهيري المكثف لجماهير القلعة الحمراء في المباراة".

وأضاف:" كل الدعم لفريق الأهلي من الجماهير السعودية في مبارياته القادمة في كأس العالم للأندية وتحقيق إنجاز جديد للكرة العربية ".

وحقق فريق الأهلي فوزاً تاريخياً على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ونجح "نسور" الأهلي فى تقديم عرض رائع على مدار شوطي المباراة إلى أن اصطادوا "نمور" اتحاد جدة الذين سبق لهم الفوز على أوكلاند سيتي نيوزليندي بثلاثية نظيفة في أول مباراة بالبطولة.

"نسور" الأهلي نجحوا كذلك في "فك" عقدة اتحاد جدة الذي لم يسبق له الخسارة من الأهلي طوال المواجهات التي جمعت الفريقين بجميع المسابقات.

سجل ثلاثية الأهلي ، علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور في الدقائق 21 و59 و62 ، فيما سجل بنزيما الهدف الوحيد للاتحاد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ويلتقي الأهلي مع فريق فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي البطولة يوم 18 ديسمبر الجاري.