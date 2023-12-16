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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«النزاهة الأكاديمية لتجنب الاقتباس».. ورشة عمل بكلية الآثار جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت وحدة النشر العلمي بكلية الآثار بجامعة عين شمس عن ورشة عمل عن بُعد بعنوان: النزاهة الأكاديمية (خطوات لتجنب الاقتباس)، في الساعة السابعة من مساءً يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023.
On Academic integrity: steps to avoid plagiarism.

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ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور حسام طنطاوي، عميد الكلية، والدكتور أحمد الشوكي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة شيماء أحمد، مدير وحدة النشر العلمي.

وتحاضر في الورشة، الدكتورة فاطمة إسماعيل، أستاذ علم اللغويات المساعد بكلية الآداب جامعة حلوان، وستتناول الورشة ما يلي: تعريف السرقة الأدبية، ونظرة عامة على أنواع ودرجات الانتحال، وكيفية تجنب الوقوع فى فخ السرقة الأدبية، وكيفية تدوين الاستشهادات والاقتباسات بطريقة سليمة.

وللحضور يرجى مسح الكود أو الدخول على رابط المحاضرة التالي:

https://2u.pw/6kM8lNA

 

استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي

نظم قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة عين شمس ، ندوة بعنوان : "  استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي " ،  تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة،الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا.د حنان كامل عميد الكلية ، وإشراف ا.د حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة مشيرة أحمد صالح رئيسة القسم، التى قدمت الشكر من جانبها لإدارة الكلية على رأسها الدكتورة حنان كامل لإتاحة الفرص لطرح الأفكار الجديدة والمستحدثة من خلال الأنشطة والفعاليات المجانية وإتاحتها لجميع طلاب الأقسام المختلفة خاصة طلاب الدراسات العيا وذلك لتنمية قدراتهم العلمية والإبداعية .

واستضافت الندوة كل من  د.شيرين موسى المدرس بالقسم ، د.أحمد السداوي المدرس بالقسم.

واستعرضت د شيرين محاور الندوة التي تضمنت مفهوم الذكاء الاصطناعي وأدواته وأهميته، والبحث عن المقالات العلمية في بيئة الذكاء الاصطناعي وكيفية تحليل المقالات العلمية بواسطة هذه الأدوات وكذلك ترجمة المقالات العلمية، بالإضافة إلى صياغة الاستشهادات المرجعية ،وطريقة انشاء العروض التقديمية بواسطة الذكاء الاصطناعي وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي.

وحدة النشر العلمى كلية الاثار جامعة عين شمس النزاهة الأكاديمية Jobs Education

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