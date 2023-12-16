أحمد سليمان: الزمالك لا يبحث عن المناصب.. ونجحنا في هذا الملف بهدوء

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المجلس نجح في إنهاء أزمة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق للفريق الأبيض بكل هدوء.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "المجلس أنهى أزمة أوسوريو بدون أن يلجأ للاتحاد الدولي لكرة القدم، ونعمل في هدوء لتوفير كل الإمكانيات الممكنة للاعبين وأعضاء الجمعية العمومية بالنادي".

وأضاف: "تمكنا من توفير مبالغ مالية للاعبين السابقين الذين اشتكوا النادي خلال الفترة الماضية".

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة يسعى بكل الطرق إلى أنهاء كافة المشاكل والأزمات التى وجدها خلال الفترة الماضية.

وقال سليمان في تصريحات : "سنحاول إسعاد جماهير نادي الزمالك فى المرحلة المقبلة، والمجلس لا يبحث عن مناصب وجاء لخدمة القلعة البيضاء".

وأضاف: "هناك تجربة ناجحة سابقة للثلاثي حسين لبيب وحسين السيد وعمرو أدهم وباقي أعضاء المجلس ولديهم خبرات إدارية كبيرة".