حك الأنف بشكل عام لا يتسبب في الإصابة بالتهاب الرئة (التهاب الرئتين). التهاب الرئة هو حالة تحدث عندما تنتشر العدوى في الأنسجة الرئوية، وهو عادة مرتبط بالعدوى البكتيرية أو الفيروسية بحسب ما نشره موقع هيلثي:

هل حك الأنف عادة قد تصيب بالإلتهاب الرئوي

ومع ذلك، يمكن أن يسبب حك الأنف بشكل متكرر أو بقوة شديدة تهيجًا للأنف والجيوب الأنفية، وقد يؤدي إلى زيادة إفراز الأنف والحكة والاحمرار. في بعض الحالات، قد يتسبب الحك العنيف للأنف في إلحاق ضرر بالأنسجة الرقيقة داخل الأنف ومؤخراً في الجيوب الأنفية، وهذا يمكن أن يسبب نزيفًا أنفيًا.

لتجنب مشاكل الأنف المحتملة، من المهم أن تحافظ على نظافة الأنف وتتجنب الحك العنيف والمفرط للأنف. يمكنك استخدام محلول ملحي مرطب لغسل الأنف بلطف وترطيبه. كما ينصح بتجنب الملامسة المفرطة للأنف والتأكد من غسل اليدين بانتظام للوقاية من العدوى.

إذا كنت تعاني من أعراض مثل سيلان الأنف المستمر، أو الحكة الشديدة والاحمرار، أو نزيف الأنف المتكرر، فقد يكون من الجيد استشارة الطبيب لتقييم حالتك وتوجيهك بشكل صحيح.