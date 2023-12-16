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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحذير من بركات للأهلي قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي..ومحمد هاني هايجننا

محمد بركات
محمد بركات

أشاد محمد بركات، نجم النادي الأهلي السابق بالمستوى الذي قدمه محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود كهربا، ثلاثي الفريق، خلال مباراة اتحاد جدة السعودي، بكأس العالم للأندية.

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وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد الشناوي أفضل حارس في مصر وإفريقيا، يقدم مستويات كبيرة مع الأهلي والمنتخب المصري".


وأضاف: "الشناوي دائمًا يصنع الفارق في جميع البطولات.. في الموسم الماضي تصدى لركلة جزاء من لوكا مودريتش، واليوم يتصدى لركلة جزاء من كريم بنزيما".


وتابع: "كهربا منذ عودته للأهلي يقدم مستويات كبيرة، كان بعيدًا عن الملاعب لفترة طويلة ثم عاد للتسجيل مباشرةً وصناعة الأهداف".


وأكمل: "محمود كهربا أيضًا يمنحك حمية وإصرار، وانك تدور على حقك في كل لعبة، ويضغط على الحكام بدون اعتراض، مثلما فعل في ركلة جزاء أمام الاتحاد، هذه الحالات تمر على الحكام في بعض المباريات".


وواصل: "علي معلول تعرض لانتقادات غير طبيعية في المباريات السابقة، ثم يأتي في المباريات الكبيرة يقول أنا علي معلول".


قال  محمد بركات تصريحاته قائلًا: "محمد هاني هيجننا شوية، صحته تأتي على كأس العالم للأندية، قدم مباراة كبيرة في الشوط الأول هجوميًا، ودفاعيًا في الشوط الثاني".

وجه محمد بركات، نجم النادي الأهلي السابق تحذيرًا للاعبي الأحمر، قبل مواجهة فلومينينسي البرازيلي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.


وقال محمد بركات في تصريحات  "أحذر لاعبي النادي الأهلي من عدم أخذ الأمور بجدية يوم الإثنين القادم أمام فلومينينسي البرازيلي".


وأضاف: "أقول ذلك لإنني أثق في أن الأهلي سيتأهل لنهائي كأس العالم للأندية إن شاء الله، إذا أخذ اللاعبون الأمور بجدية وتركيز".


وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "كنت أثق في الأهلي خلال مباراة اتحاد جدة، وأثق به في مباراة فلومينينسي، الذي يملك لاعبين على مهارة كبيرة، وسيظهرون اللعب البرازيلي".

الأهلى مباراة اتحاد جدة كأس العالم للاندية

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