أمريكا: الحوثيون أطلقوا صاروخين على المجرى الملاحي في باب المندب

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عاجل لها منذ قليل، إن جماعة الحوثي اليمنية أطلقت صاروخين على المجرى الملاحي في باب المندب بالبحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية إن السفينة التي استهدفها الحوثيون وجهت نداء استغاثة بأن طاقمها يكافح حريقا سببه الهجوم، مشيرةً إلى أن طائرة مسيرة انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين باليمن استهدفت سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر.

وأمس، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن العميد يحيى سريع إنه "تم استهداف السفينتين المتجهتين إلى الكيان الإسرائيلي بصاروخين بحريين مناسبين".

وأضاف أن العملية جاءت بعد "رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية"، مشيرا إلى أن السفينتين هما "إم إس سي ألانيا" و"إم إس سي بالاتيوم 3″.

وقد أعلن الحوثيون أنهم يستهدفون السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ردا على الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ثم أعلنوا لاحقا أنهم سيمنعون أي سفينة تبحر إلى إسرائيل مهما تكن جنسيتها.

وفي وقت سابق، ذكر موقع أكسيوس الإخباري، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن ميناء إيلات الإسرائيلي يشهد، نتيجة هجمات الحوثيين، توقفا شبه كامل لوصول السفن.

وأشار الموقع إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حذرت الحوثيين من مواصلة شن هجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل.