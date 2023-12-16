سليم سحاب يكشف تفاصيل إعداد كتاب يرصد تاريخ الموسيقي في فلسطين

حل الموسيقار سليم سحاب، ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي" مساء اليوم الجمعة، على قناة "ON"، ويروي حكايات عن طفولته في مدينة يافا الفلسطينية التي ولد بها في أربعينيات القرن الماضي، وكيف تأثر بأغاني مقاومي الاحتلال الإنجليزي بيافا آنذاك، كما يتحدث الموسيقار لبناني الأصل عن الدراسات التي كتبها رفقة شقيقيه (فيكتور وإلياس) عن تاريخ الغناء والفن في فلسطين قبل نكبة 1948.

وخلال اللقاء كشف الموسيقار سليم سحاب، عن أنه بالتعاون مع أشقائه أعدوا دراسة موسعة عن الموسيقي فى فلسطين تم نشرها فى كتاب بعنوان: "الموسيقي والغناء فى فلسطين قبل 1948 وما بعدها"، مشيرا إلى انه يرصد الأغاني فى فلسطين سواء قبل عام 1948 وما بعدها بشكل دقيق".

وتابع سليم سحاب، انه :"نفس الأغاني الموجودة فى فلسطين هي الموجودة فى لبنان والأردن.. نفس الألفاظ والجمل متشابهة مثل "مرر زماني" وكل جيل يجي يعمل المقطع اللى هو عاوزه.. الموسيقي فى مصر مع هذه الحركات التاريخية جعلت اللغة الموسيقية المصرية هي اللغة الفصحي.. والموسيقي العربية منذ القرن التاسع".