إسرائيل هاجمت مواقع للجيش اللبناني أكثر من 34 مرة منذ 7 أكتوبر

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين ومصدر أمني إقليمي، بأن إسرائيل هاجمت مواقع للجيش اللبناني أكثر من 34 مرة منذ السابع أكتوبر الماضي.



وذكرت الشبكة التلفزيونية، التي قالت إنها استندت في معلوماتها أيضاً إلى قائمة جمعتها الولايات المتحدة، واطلعت عليها الشبكة، إن الهجمات الإسرائيلية شملت نيران أسلحة خفيفة ومدفعية وطائرات مسيرة وطائرات هليكوبتر.



ونسبت الشبكة إلى المسؤولين الأمريكيين القول إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت إسرائيل بأن هجماتها على الجيش اللبناني "غير مقبولة".



وبحسب تصريح مسؤول أمريكي رفيع المستوى للشبكة، فإن واشنطن تعتقد أن بعضاً من هذه الهجمات "عرضية" وكانت موجهة ضد جماعة "حزب الله".



لكن المسؤول الأمريكي قال إن الهدف من شن هجمات أخرى كان "أقل وضوحاً"، مضيفاً: "ربما لا يمارس المزيد من الجنود الإسرائيليين الصغار ضبط النفس بشكل كاف".



وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، ذكرت الخميس أن الوزير لويد أوستن دعا خلال اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت إلى الهدوء على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل.



وتفجر قصف متبادل عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من ناحية أخرى في أعقاب اندلاع الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.