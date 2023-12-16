الحوثي تهدد أمريكا وإسرائيل: أي تحرك عدائي ضدنا ستكون له عواقب وخيمة

هددت جماعة الحوثي اليمنية من أي تحرك أمريكي وإسرائيلي وغربي ضدها، وقالت إنه سيكون لهذا التحرك عواقب وخيمة.

وقال علي القحوم، عضو المكتب السياسي في جماعة الحوثي لقناة الميادين إن أي تحرك عدائي ضد اليمن ستكون عواقبه وخيمة وتكلفته كبيرة.

وأضاف أن "القضية الفلسطينية هي البوصلة ولن نتخلى عنها مهما كان ومهما يكن ومهما كانت التهديدات والتلويحات الأمريكية والغربية والإسرائيلية" مضيفا أن العمليات ضد إسرائيل ستستمر.

وأكد أن اليمن "حاضر" بكل الخيارات الدفاعية في الرد على أي تحركات عدائية أمريكية إسرائيلية غربية.

وكان المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قال أمس الجمعة، إن عبور الشحن التجاري في البحر الأحمر أصبح الآن أكثر خطورة بسبب هجمات الحوثيين، وسيكون لدى البيت الأبيض المزيد ليقوله عن تفاصيل قوة العمل البحرية في الأيام المقبلة.

وهاجمت الحوثيون من قبل سفنا في مسارات الشحن بالبحر الأحمر وأطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ صوب إسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل ما يزيد على شهرين.