سعر البصل مفاجأة.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 16 ديسمبر

يقدم موقع صدي البلد تقريرا حول أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 16 ديسمبر 2023، وجاءت الأسعار كالتالي:-
أسعار الخضراوات
الطماطم بين 4 جنيهات و7.50 جنيه.
البصل بين 25 و30 جنيها.
الكوسة بين 8 جنيهات و17 جنيها.
الفاصوليا بين 6 و10 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2 و3.50 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.
الفلفل الحامي البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الملوخية بين 10 جنيهات و12 جنيها.
الخيار البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.
قلقاس بين 10 جنيهات و13 جنيها.
البامية بين 40 و45 جنيهًا.
الثوم بين 30 و90 جنيها
أسعار الفاكهة
الليمون البلدي بين 6 و12 جنيها.
تفاح جولدن بين 20 و30 جنيهًا.
برتقال بلدى بين 4.50 و6 جنيهات.
اليوسفي بين 6 و14 جنيها.
الكيوي 21 جنيها.
الكانتلوب بين 8 و12 جنيها.
الفراولة بين 18 و22 جنيهًا.
الجنزبيل بين 40 و70 جنيهًا.
الرمان بين 12 و27 جنيهًا.
تين برشومي بين 7 و10 جنيهات.
الجوافة بين 6 و14 جنيها.
الموز البلدى بين 6 و10 جنيهات.
الموز المستورد بين 20 و40 جنيهً