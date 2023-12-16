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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر البصل مفاجأة.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 16 ديسمبر

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يقدم موقع صدي البلد تقريرا حول أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 16 ديسمبر 2023، وجاءت الأسعار كالتالي:-

 

أسعار الخضراوات 

الطماطم بين 4 جنيهات و7.50 جنيه.

البصل بين 25 و30 جنيها.

الكوسة بين 8 جنيهات و17 جنيها.

الفاصوليا بين 6 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.50 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الملوخية بين 10 جنيهات و12 جنيها.

الخيار البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

قلقاس بين 10 جنيهات و13 جنيها.

البامية بين 40 و45 جنيهًا.

الثوم بين 30 و90 جنيها

 

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أسعار الفاكهة

 

الليمون البلدي بين 6 و12 جنيها.

تفاح جولدن بين 20 و30 جنيهًا.

برتقال بلدى بين 4.50 و6 جنيهات.

اليوسفي بين 6 و14 جنيها.

الكيوي 21 جنيها.

الكانتلوب بين 8 و12 جنيها.

الفراولة بين 18 و22 جنيهًا.

الجنزبيل بين 40 و70 جنيهًا.

الرمان بين 12 و27 جنيهًا.

تين برشومي بين 7 و10 جنيهات.

الجوافة بين 6 و14 جنيها.

الموز البلدى بين 6 و10 جنيهات.

الموز المستورد بين 20 و40 جنيهً

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم سعر كيلو الطماطم سعر كيلو الفلفل سعر كيلو الموز سعر كيلو البرتقال

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