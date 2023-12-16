سعر البصل مفاجأة.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 16 ديسمبر

يقدم موقع صدي البلد تقريرا حول أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 16 ديسمبر 2023، وجاءت الأسعار كالتالي:-

أسعار الخضراوات

الطماطم بين 4 جنيهات و7.50 جنيه.

البصل بين 25 و30 جنيها.

الكوسة بين 8 جنيهات و17 جنيها.

الفاصوليا بين 6 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.50 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الملوخية بين 10 جنيهات و12 جنيها.

الخيار البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

قلقاس بين 10 جنيهات و13 جنيها.

البامية بين 40 و45 جنيهًا.

الثوم بين 30 و90 جنيها

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 6 و12 جنيها.

تفاح جولدن بين 20 و30 جنيهًا.

برتقال بلدى بين 4.50 و6 جنيهات.

اليوسفي بين 6 و14 جنيها.

الكيوي 21 جنيها.

الكانتلوب بين 8 و12 جنيها.

الفراولة بين 18 و22 جنيهًا.

الجنزبيل بين 40 و70 جنيهًا.

الرمان بين 12 و27 جنيهًا.

تين برشومي بين 7 و10 جنيهات.

الجوافة بين 6 و14 جنيها.

الموز البلدى بين 6 و10 جنيهات.

الموز المستورد بين 20 و40 جنيهً