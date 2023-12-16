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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جهاز قنا الجديدة يشارك في تنظيم قافلة طبية مجانية للكشف المبكر على أمراض العيون

جانب من القافله
جانب من القافله

قال المهندس أيمن رشاد عبدالحميد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة والمشرف على مدينة غرب قنا، إن الجهاز شارك في تنظيم قافلة طبية مجانية تحت عنوان " عيونك أمانة"، للكشف المبكر على أمراض العيون بوحدة طب الأسرة بالحي السكني الثاني بقنا الجديدة، وذلك استمراراً للجهود المبذولة بالتنسيق مع مديرية الصحة بقنا لتقديم الخدمات الطبية لسكان وأهالي مدينة قنا الجديدة.

كما تأتي القافلة الطبية في إطار مبادرة عيونك أمانة بالتعاون مع مستشفى دار العيون بقنا، وبالتنسيق مع الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور مصطفى وهبي، مدير إدارة الوحدات الصحية بمدرية الصحة بقنا.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس أيمن رشاد عبدالحميد، أعمال التطوير والزراعة بالحي السكني الأول، والحي السكني الثاني بمدينة قنا الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز.

وتابع رئيس الجهاز في جولته، الأعمال الجارية بحديقة المجاورة الأولي ب بالحي السكني الأول " قطع أراضي إسكان اجتماعي "، وكذلك أعمال زراعة وتشجير المسطحات الخضراء ٢١ عمارة " إسكان اجتماعي " بمنطقة النوادي، وكذلك حديقة الحي السكني الثاني ( قطع أراضي إسكان اجتماعي ).

وشدد رئيس الجهاز على الشركة المنفذة بزيادة عدد العمالة بالمشروع،  ومعدلات التنفيذ، ومراعاة جودة المواصفات القياسية، وجودة التنفيذ.

المهندس أيمن رشاد عبدالحميد رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة عيونك أمانة مستشفى دار العيون بقنا الدكتور محمد بدران

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