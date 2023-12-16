اتهمته بـ البيدوفيليا.. فنانة شهيرة تفتح النار على نيكى ميناج

بعد أن أعلنت النجمة كاردى بى انفصالها عن زوجها السابق اوفست دخل فى خلاف حادة مع النجمة العالمية نيكى ميناج بسبب زوجها الذى اتهمته الأولى بـ البيدوفيليا اى التحرش بالأطفال.

وقد دخل كل من كاردى بى ونيكى ميناج فى خلافات حادة تسببت في توتر علاقتهما كأصدقاء وهو ما دفع كاردى بتوجيه رسالة إلى نيكي تقول لها “خذي زوجك واتركينى وشأني”.

أعلنت النجمة العالمية كاردى بي انفصالها عن زوجها مغني الراب أوفست رسميا وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام؛ حيث نشرت فيديو أعلنت فيه التفاصيل.

وقالت كاردى بى: أصبحت عزباء من دقيقة واحدة، لكنني كنت خائفة، لست خائفة ولكني لم أعلم كيف أخبر الجميع ولكن شعرت اليوم أنه كان بمثابة علامة.. أنا متحمسة لحياة جديدة وبداية جديدة".

كاردى بى

وكانت المغنية الشهيرة كاردي بي ألقت المايك الخاص بها في وجه الجمهور غاضبة في حفلها الأخير بلاس فيجاس.

صعدت كاردي بي متأخرة على المسرح بعد انتظار دام ساعات من قبل الجمهور، فثارت واحدة منهم وألقت عليها كوب من الماء تعبيرا عن غضبها من طول الانتظار.

فيما كان من المغنية كاردي بي المعروف عنها جرأتها بأن ألقت الميكروفون في وجهها كرد فعل سريع حتى تدخلت أفراد التأمين لحمايتها وفك الاشتباك.

ونشرت مغنية الراب الشهيرة كاردي بي صورة لها مع زوجها أوفست، داخل المستشفى عقب ولادة طفلهما الثاني نهاية ٢٠٢١.

وعلقت كاردي بي التي تبلغ من العمر ٢٩ عاما على الصورة بتاريخ ميلاد طفلها الذي أوضحت مواقع الفن العالمية أنها أنجب ولدا، يوم 4 سبتمبر.