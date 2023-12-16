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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 5 أشخاص بينهم ستيني، بإصابات مختلفة متفرقة بالجسم، في مشاجرة نشبت بينهم بالعصا والشوم والأسلحة البيضاء، بناحية الشيخ يوسف دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج؛ إثر خلافات الجيرة القائمة فيما بينهم.

تفاصيل الواقعة

 تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة في مشاجرة نشبت بالعصا والشوم والأسلحة البيضاء دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین أن طرفي المشاجرة كلًا من:" طرف أول المدعو عادل م.ح- 38 سنة- عامل- مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيمن، والمدعو محمد أ.م- 45 سنة- عامل زراعي- مصاب بجرح طعني بالبطن من الناحية اليسرى".

تم نقل الأول إلى مستشفى الراعي التخصصي بالمراغة، والثاني إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي كلًا منهما العلاج اللازم لحالته الصحية.

وطرف ثانٍ كل من:" المدعو محمد و.أ- 31 سنة- عامل- مصاب بجرح رضي بفروة الرأس، والمدعو جابر ع.م- 68 سنة- بالمعاش- مصاب بجرح بفروة الرأس، ونجله المدعو علي ج.ع- 31 سنة- عامل- مصاب بكسر مضاعف بالذراع الأيمن".

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني فرد روسي، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني سلاح أبيض، وبحوزة الثاني من الطرف الأول عصا شوم، وافادوا تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها.

واتهم الأول من الطرف الأول الأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح المضبوط بحوزته مما نتج عنه إصابته، واتهم الثاني من الطرف الأول الثاني من الطرف الثاني بالتعدي عليه بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابته، بسبب خلافات الجيرة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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