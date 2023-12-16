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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بتوب لافت.. نوال الزغبي تثير الجدل في إحدث إطلالاتها

نوال الزغبي
نوال الزغبي

شاركت النجمة نوال الزغبي فيديو جديد لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة غير متوقعة وجريئة.

 

تفاصيل إطلالة نوال الزغبي

 

واختارت نوال الزغبي جيب لتمع باللون الموف القاتم، واختارت عليه توب مكشوف من منطقة الصدر والخصر باللون الابيض، ومزين بالورود من منطقة الصدر من نفس اللون، وأختارت عليه جاكيت كلاسيكي باللون الأبيض بتصميم الأوفر سايز. بأكمام طويلة 

 

 

وقامت نوال الزغبي بترك خصلات شعرها منسلا عبر اكتافها وظهرت بتسريحة انسابية وناعمة لتبرز من إطلالتها.

 

فيما اختارت نوال الزغبي لمسات لافتة من المكياج، فقامت بإختيار احمر شفاه باللون الكشميري كاحمر شفاه، مع الماسكرا، والكحل الأسود، وآي شادو بالألوان الترابية.

 

ولم تتكلف نوال الزغبي في ارتداء الإكسسورات؛ حيث اكتفت بإختيار قرطين طويلين باللون الفضي وهو ما تناسب مع تفاصيل  إطلالتها.

نوال الزغبي
نوال الزغبي
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