لهذا السبب.. الخطيب ترك بعثة الأهلي وغادر السعودية

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل سفر الخطيب لدبي، وترك بعثة الأهلي بالسعودية.

وكتب عبر فيسبوك: “الخطيب يطير إلي دبي للحصول على حقنة خاصة ضمن برنامجه العلاجي ويعود للسعودية غدا لحضور مباراة فلومينيسي الاثنين”.

وحقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا علي اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهدف مقابل هدف بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية".

ويشارك الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا 2023، فيما يشارك اتحاد جدة في كأس العالم للأندية 2023، ممثلا للدولة المستضيفة السعودية وتعد هذه مشاركته الثانية في مونديال الأندية بعد 2005.