الجيزة تواصل تنفيذ خطة رفع كفاءة الطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير.. شاهد

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الموقف التنفيذي لمشروعات رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية والشوارع الجاري تطويرها بنطاق المحافظة ضمن خطة الارتقاء بمستوى البنية التحتية خلال العام المالي 2023/2024 .



واطلع اللواء أحمد راشد علي نسب تطوير ورصف شارع الملك فيصل مؤكداً أن أعمال التطوير تأتي ضمن خطه المحافظة في تطوير ورفع كفاءة عدداً من الطرق والمحاور المؤدية إلي المتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية مشيراً انه جاري تطوير ورصف شارع الملك فيصل بدءا من تقاطعه مع طريق المريوطية وحتى نهاية والتقاءه بطريق المنصورية بطول ١.٥كم ومتوسط عرض ٣٠م وذلك لتحسين حركة سير المركبات ضمن الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق .



وأشار إلى أن الأعمال تشمل رصف طبقة الطريق وانشاء أرصفة مشاة وتطوير الجزيرة الوسطي وإزالة اي تعديات علي الطريق العام وخط التنظيم من قبل المحال التجارية حيث يعد شارع الملك فيصل من اكبر الشوارع التجارية والحيوية بالمحافظة ومحور رئيسي يشهد كثافات مرورية كبيرة علي مدار اليوم.



وأكد محافظ الجيزة انه تم رصف ورفع كفاءة شارع الوفاء والأمل وهو أحد الشوارع الهامة الرابطة بين شارع الهرم والملك فيصل وجاري استكمال أعمال إنشاء الارصفة والبلدورات والتنسيق العام للطريق للظهور بالشكل الحضاري .



وشدد المحافظ على مدير مديرية الطرق بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بمشروعات الرصف فضلاً عن تذليل العقبات التي تواجه التنفيذ بالتعاون مع الوحدات المحلية لضمان سرعة نهو الأعمال وفق الجدول الزمني المقرر مشيرًا إلى تذليل العقبات للإسراع في وتيرة الأعمال التي يجرى تنفيذها بالمحافظة والمتابعة المستمرة للشركات المنفذة لأعمال الرصف والصيانة للطرق لمراعاة جودة الأعمال وإنهائها في الوقت المحدد.

وأشار اللواء أحمد راشد إلى حرصه على المتابعة الدورية لكافة مشروعات البنية التحتية والتنموية بمختلف القطاعات الخدمية التي تتم على أرض الواقع ومنها قطاع الطرق بإعتباره من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة وأحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين .

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