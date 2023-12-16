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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي العهد السعودي ينعي أمير الكويت في بيان من الديوان الملكي

صدى البلد

حرص الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، على نعي أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية اليوم. ‏

‏ " بيان من الديوان الملكي "

 تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة صاحب السمو ⁧‫#الشيخ_نواف_الاحمد_الصباح‬⁩ – أمير دولة ⁧‫#الكويت‬⁩ – رحمه الله - رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

‏ وأعربا – أيدهما الله – عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة ، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف - رحمه الله – الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء.
‏ وأكد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – أن المملكة العربية السعودية وشعبها يشاركون الأشقاء في دولة الكويت أحزانهم، ويسألون الله العلي القدير أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. إنا لله وإنا إليه  راجعون.

 

وغيب الموت، أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عامًا، وتولي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الحكم  من 29 سبتمبر 2020، وهو الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت السابق، من زوجته اليمامة، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية».

وولد الشيخ نواف في 25 يونيو عام 1937، وهو الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال عن المملكة المتحدة، ولديه 4 أبناء وبنت واحدة، وقطع التليفزيون الكويتي الإرسال وبث آيات من القرآن، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وتميزت العلاقات المصرية الكويتية خلال العام الماضي بطبيعة خاصة، وتاريخية جمعت بين البلدين، وهي نموذج يحتذى به في العلاقات الدولية، وشهد العام الماضي، العديد من الزيارات الرسمية بين البلدين كما شاركتا في العديد المحافل الدولية بمختلف المجالات الثقافية والفنية والاقتصادية والسياسية.

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