عطاء ومسيرة ثرية.. رئيس مجلس الشيوخ ينعى أمير الكويت

نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة والذي انتقل الي جوار ربه اليوم.

وتقدم المستشار (عبدالرازق) باسمه واسم أعضاء المجلس بخالص التعازي للاشقاء في دولة الكويت قيادة وحكومة وشعباً في وفاة أمير البلاد بعد ما قدمه لبلده و للامة العربية والإسلامية من جهد وعطاء خلال مسيرة ثرية سيذكرها له الجميع داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.

نكس مجلس النواب أعلامه من أعلى مقر المجلس - اليوم السبت - حداداً على وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، وذلك عملاً بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023 وحتى يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر 2023.

ونعت مصر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣.

ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية*.

وأعلنت مصر الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.