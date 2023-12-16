الإيد الشقيانة كسبانة.. «ندى» تحارب البطالة بعربية شاي وقهوة: والدي فخور بيا|فيديو

بشتغل عشان أحقق حلمي ومشروعي يكبر.. بهذه الكلمات روت ندي محمد شابة تبلغ من العمر 23 سنة قصة كفاح.. قائلة: أحد الأشخاص شجعني على هذه المهنة وكذلك أختي..



وأضافت أنها تعمل منذ الظهر حتى 12 مساءً وأن الأسعار لديها مناسبة جدًا والمشروبات بجودة عالية.

واستطردت أن الصعوبات التي واجهتها هي رفض والدها ولكن الآن هو فخور بها ويدعمها.

وتوجهت “ندى” برسالة للسيدات والبنات على العمل و السعي من أجل مصدر الرزق الحلال، مؤكدة: الشغل مش عيب

وتتمنى ندى تكبّر مشروعها لمكان أكبر من العمل على سيارة وأن تبيع مأكولات ومشروبات وليس مشروبات بس.