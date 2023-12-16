عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الصومال ينعي أمير الكويت

الرئيس الصومالي حسن
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود

نعى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم السبت، أمير الكويت الذي رحل في وقت سابق من اليوم عن عمر يناهز 86 عاما.

ونشر الحساب الرسمي للرئاسة الصومالية على منصة "إكس" نعي الرئيس محمود قال فيه "يعزي الرئيس حسن شيخ محمود دولة الكويت وشعبها الشقيق في وفاة المغفور له الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمير الكويت". 

وأضاف "كما يعزي فخامته، الأمة العربية والإسلامية في فقدان هذا القائد العظيم، سائلا من الله أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه والشعب الكويتي الصبر والسلوان".

وأعلنت إذاعة الكويت في وقت سابق من اليوم السبت، خبر وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

وولد أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح في الخامس والعشرين من  يونيو 1937 حيث تولي قيادة البلاد  منذ 29 سبتمبر 2020 حيث يعد الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة.

رئيس الصومال ينعي أمير الكويت رئيس الصومال أمير الكويت حسن شيخ محمود الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ عن طرد موديست بمباراة الأهلي والاتحاد السعودي

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

600 جنيه|تراجع سعر الذهب بعد قفزة تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21 الآن

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

طرد موديست..بركات يطلق تصريحات قوية عن رد فعل جماهير الأهلي

قرار عاجل من أمير قطر بسبب وفاة الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

ترشيحاتنا

قرار عاجل.. إيقاف أنشطة كرة القدم في الكويت بعد وفاة أمير البلاد

قصف صهيوني عنيف على حي الشجاعية شرق مدينة غزة

بوتين يعزي أمير الكويت الجديد في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

هدفنا الوصول للنهائي.. محمد الشناوي يعلق على مباراة الأهلي واتحاد جدة

بطائرات مسيرة..الحوثيون ينفذون عملية عسكرية ضد أهداف حساسة في إيلات

محرمة دوليا| اللواء عادل العمدة: إسرائـيل أسقطت 6 آلاف قنبلة على غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة ماجد المصري بإطلالة جديدة على إنستجرام| شاهد

طريقة عمل كبدة مشوحة بأسهل الخطوات

إطلالة غير متوقعة لـ يسرا في مهرجان الجونة السينمائي تثير الجدل

جاين أوستن.. لماذا اشتهرت فقط بعد وفاتها| تفاصيل مدهشة

فيديو

أخت رجال.. نجمة تيجي نتجوز بالسر تطرح أغنية جديدة.. فيديو

بطولة ليلى علوى.. طرح البرومو الدعائي لفيلم مقسوم

عمرو سلامة يطرح أغنية فيلم شماريخ.. فيديو

مخرج فيلم عمر وسلمى.. ما لا تعرفه عن الراحل أحمد البدري| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ