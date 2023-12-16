رئيس الصومال ينعي أمير الكويت

نعى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم السبت، أمير الكويت الذي رحل في وقت سابق من اليوم عن عمر يناهز 86 عاما.

ونشر الحساب الرسمي للرئاسة الصومالية على منصة "إكس" نعي الرئيس محمود قال فيه "يعزي الرئيس حسن شيخ محمود دولة الكويت وشعبها الشقيق في وفاة المغفور له الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمير الكويت".

وأضاف "كما يعزي فخامته، الأمة العربية والإسلامية في فقدان هذا القائد العظيم، سائلا من الله أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه والشعب الكويتي الصبر والسلوان".

وأعلنت إذاعة الكويت في وقت سابق من اليوم السبت، خبر وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

وولد أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح في الخامس والعشرين من يونيو 1937 حيث تولي قيادة البلاد منذ 29 سبتمبر 2020 حيث يعد الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة.