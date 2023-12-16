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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الشرقية يكلف رؤساء المراكز بتكثيف الجهود للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لرفع كفاءة الشوارع بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات المخالفة وكذا الباعة الجائلين والمفترشين ببضائعهم بحرم الطريق وإلزامهم بالأماكن المخصصة لهم لتقليل الزحام والتكدسات المرورية وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، واصلت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم متابعة أعمال النظافة العامة بمداخل المدينة والوحدات المحلية خلال الوردية الصباحية على الطريق العام حيث اشتملت الأعمال على رفع الأتربة من على جانبى طريق مدخل الزقازيق حتى مدخل السنبلاوين ومن مدخل الابراهيمية حتى مدخل ميت غمر، كما اشتملت اعمال رفع المخلفات والقمامة على الشوارع الداخليه بالمدينة.

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كما تابعت رئاسة المركز أعمال الإنارة بالوحدة المحلية بصافور حيث تم زراعة ( ١٦ ) عامود على الطريق الرابط بين عزبة البنا الكبيرة وعزبة ابو عافية وكذلك زراعة ( ١٤ ) عامود على الطريق الرابط بين صافور والمناصافور وطحا المرج و شد الاسلاك وتركيب العوازل والكشافات وتوصيل التيار الكهربائي لانارة الطريق لأهالي العزب والقرى بالتنسيق مع قيادات المجتمع المدني لخدمة اهالي القرى والعزب والتوابع.

وتابعت رئاسة حي ثان الزقازيق أعمال النظافة بمنطقة الصيادين وشارع ترعة المسلمية وشارع الجيش وحسن صالح وأماكن للتأكد من سير العمل لرفع مستوى النظافة.

وفي سياق متصل، تابعت رئاسة حي أول الزقازيق أعمال التطوير الجارية بميدان عرابى وكذلك رفع أي اشغالات او معوقات تعوق سير العمل.

التكدسات المرورية التيار الكهربائى الباعة الجائلين الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرى والعزب

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