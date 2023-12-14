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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الشرقية: ضبط 220 كيلو دواجن ولحوم غير صالحة

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك.

من جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالإشتراك مع الجهات المعنية "الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن" قامت بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

ضبط 4 أطنان مواد غذائية وصناعية مجهولة المصدر خلال حملات رقابية بالشرقية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير(٢٠) محضر مخالفة و ضبط (٢٢٠كجم ) لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم وكبدة مجمدة ودواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.

الإشتراطات الصحية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الجزارة الطب البيطري المجازر الحكومية اللحوم والدواجن بالشرقية بيطري الشرقية

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