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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا لتصفيات الأمم الافريقية.. وزير الرياضة يحضر تدريب المنتخب المصري لكرة اليد

صدى البلد

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على حضور تدريب الفريق الأول لكرة اليد رجال الذي ينتظم في معسكر تدريبي بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى.

وتواجد اثناء زيارة وزير الرياضة للمعسكر الكابتن عمرو صلاح امين صندوق مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد والكابتن محمد الالفي المشرف على المنتخبات القومية .

ويخوض المنتخب المصري الاول لكرة اليد معسكره الحالى ضمن الاستعدادت لخوض بطولة الأمم الافريقية المؤهلة لأولمبياد باريس ٢٠٢٤ .
وتقع مصر فى المجموعة الثانية التى تضم منتخبات " الكاميرون ،غينيا، الكونغو برازافيل "

وتستضيف مصر  البطولة خلال الفترة من ١٧ الي ٢٧ يناير من العام المقبل ٢٠٢٤، بمشاركة ١٦ دولة هم: "مصر والجزائر وتونس وانجولا و كاب فيردي وغينيا والكونغو برازافيل  والجابون والكاميرون وليبيا والمغرب ونيجيريا و رواندا و زامبيا و الكونغو الديمقراطية وكينيا  ".

من جانب اخر قام وزير الشباب والرياضة بزيارة معسكر المنتخب الاول للمصارعة الذي يتواجد ايضا بمركز تدريب  المنتخبات القومية بالمعادى استعدادا لخوض بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، التى تستضيفها  مصر  فى شهر مارس من العام المقبل .

إدارة الاتحاد المصري أشرف صبحي الاتحاد المصري لكرة اليد الاتحاد المصري الأمم الأفريقية

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