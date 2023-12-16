نموذج للقيادة المخلصة لأمته والوطن العربي.. الطائفة الإنجيلية تنعى أمير الكويت

نعت الطائفة الإنجيلية في مصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.

كان نموذجًا للقيادة المخلصة لأمته والوطن العربي

وجاء في نص برقية العزاء ، "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، أتقدم بخالص العزاء والمواساة للشعب الكويتي الشقيق، في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي كان نموذجًا للقيادة المخلصة لأمته والوطن العربي، وقيادة حكيمة لن تنساها الشعوب العربية.

رحم الله الفقيد وألهم الأهل والشعب الكويتي الشقيق وجميع محبيه الصبر والسلوان".