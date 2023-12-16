شريان الخير لمصر.. أئمة وواعظات الأوقاف في زيارة لقناة السويس| صور

نظمت وزارة الأوقاف المصرية، زيارة لأئمتها وواعظاتها المتميزين إلى قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية على رأس وفد كبير من قيادات الوزارة.

وضم الوفد، كلًّا من : الدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، والدكتور أيمن علي أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية.

واطلع وفد الأوقاف على جانب كبير من التطور العظيم لقناة السويس، وأنفاقها الخمسة التي تربط قلب مصر بأرض سيناء المباركة، ورأوا بأعينهم مدى الإنجاز العظيم الذي قامت به الدولة المصرية، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بهذا الإنجاز، ووقوفهم ووقوف الشعب المصري كله صفًّا واحدًا خلف رئيسنا القائد البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وجاءت هذه الزيارة في إطار البرنامج التثقيفي للأئمة والواعظات إيمانًا من الأوقاف المصرية بضرورة بناء الوعي بإنجازات الدولة المصرية في حماية الوطن وفي البناء والتعمير.

فيما أبدى المشاركون من الأئمة والواعظات خلال الزيارة إعجابهم الشديد بما رأوه من إنجازات عظيمة لقناة السويس، حيث قاموا بزيارة لمركز المحاكاة، وأنفاق تحيا مصر التي تم إنجازها بأيد مصرية في ثلاث سنوات ونصف بدلا من 8 سنوات بدقة وإتقان وكفاءة وجودة عالية، وانبهارهم بقناة السويس وأنها شريان الخير لمصر والعالم، وأن أنفاق قناة السويس تربط سيناء بقلب الوطن في سهولة ويسر وأمان، مؤكدين أن قناة السويس الجديدة إنما هي رؤية قائد حكيم.

410149106_872986588172333_5497994258632095658_n

410162205_872986134839045_7992195257481436656_n

410162400_872986288172363_777745219642627699_n

410835914_872986734838985_3061626415079893409_n

410899931_872986308172361_7008844947570640621_n

410911167_872986494839009_2360830351730986064_n

410919442_872986098172382_7423143501043817893_n

410951924_872986618172330_2570922199573337068_n

410959710_872986141505711_8476854799538143056_n