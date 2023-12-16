الأهلي يواصل كتابة التاريخ والأرقام القياسية | تفاصيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي كتابة الأرقام التاريخية، بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي امس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية وحجز بطاقة الوصول إلى نصف نهائي البطولة.

وكتب الإعلامي محمد فاروق عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي أول نادي في التاريخ يصل للمربع الذهبي لمونديال الأندية في 4 نسخ على التوالي".

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي كتابة الأرقام التاريخية، بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي مساء اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية وحجز بطاقة الوصول إلى نصف نهائي البطولة.