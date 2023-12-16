صدمة.. موديست يُغرم الأهلي 10 آلاف فرنك سويسري بكأس العالم للأندية

واصل الفرنسي أنتوني موديست ظهوره غير المقنع بقميص النادي الأهلي خلال مواجهة الأهلي والاتحاد السعودي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023، بعد تلقيه بطاقة حمراء خلال المباراة.

وكتب خبير اللوائح عامر العمايرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "‏الإنذار الواحد فى كأس العالم للأندية يخصم 10 آلاف فرنك سويسري، و الطرد المباشر يخصم 20 ألف فرنك سويسري"



وحقق النادي الأهلي الفوز على حساب نادي اتحاد جدة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس العالم للأندية، وسجل ثلاثية المارد الأحمر علي معلول من ركلة جزاء، وحسين الشحات، وأخيرا إمام عاشور.