عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك يبدأ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي

مصطفى شلبي
مصطفى شلبي

بدأ مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي الذي يخضع له، بأداء تدريبات الركض حول الملعب على هامش مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي.

وعقد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك جلسة مع اللاعب وعلاء رجب مدرب الأحمال لشرح ما سيتم تنفيذه في البرنامج التأهيلي لمصطفى شلبي في الفترة الحالية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

600 جنيه|تراجع سعر الذهب بعد قفزة تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21 الآن

طرد موديست..بركات يطلق تصريحات قوية عن رد فعل جماهير الأهلي

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

قرار عاجل من أمير قطر بسبب وفاة الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت

شوبير يعلن مفاجأة جديدة بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة

ترشيحاتنا

المبادرة الوطنية الفلسطينية: لا يوجد سياسي في إسرائيل يقبل بحل الدولتين

الأهلي في المونديال|كوكا: الفوز على اتحاد جدة مجرد بداية.. وهدفنا لقب المونديال

اقتصاد عمان| توقيع مذكرة تفاهم مع الهند

رقم خيالي.. وصول عرض رسمي للزمالك من الشباب السعودي لضم زيزو

الكشف عن محادثات من أجل صفقة تبادل أسرى جديدة بين إسرائيل وحماس

حكم إمامة الجالس للقائم في الصلاة .. آراء الفقهاء في المسألة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. صور رومانسية جمعت بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. ناقد موضة يهاجم إليسا بسبب ملابسها في ميدل بيست

مروان حامد: اتقان التمثيل هو مفتاح نجاح أي فيلم سينمائي

حلقت شعرها وخضعت لعلاج الإدمان..رحلة زواج وطلاق شيرين وحسام لمدة 6 سنوات

الطعمية والفول نعمة| جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناولهما

فيديو

السرطان والعجز الجنسي.. أمراض خطيرة يسببها الطبخ في السيراميك والجرانيت

زواج 5 سنين انتهى في الرياض..القصة الكاملة لانفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أخت رجال.. نجمة تيجي نتجوز بالسر تطرح أغنية جديدة.. فيديو

بطولة ليلى علوى.. طرح البرومو الدعائي لفيلم مقسوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ