جنوب لبنان يشتعل.. الاحتلال يشن ضربات جوية ضد أهداف تابعة لحزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن شن ضربات جوية طالت أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وحسب ما ذكره الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تم رصد عمليات إطلاق قذائف من لبنان نحو إسرائيل ليرد الاحتلال بقصف مدفعي نحو مناطق في لبنان.

كما استهدف جيش الاحتلال في وقت سابق اليوم مشتبهين بهما عملا في منطقة إطلاق معروفة لحزب الله في لبنان.

وتشهد الحدود اللبنانية، اشتباكات بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي على مدار الشهرين الماضيين، بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأسفرت الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل في مقتل وإصابة العشرات من الجانبين.