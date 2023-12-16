الكشف عن محادثات من أجل صفقة تبادل أسرى جديدة بين إسرائيل وحماس

التقى رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع، الليلة الماضية في أوسلو بالنرويج، رئيس وزراء قطر محمد عبد الرحمن آل ثاني، في إطار محاولة تجديد المحادثات بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة بين حركة حماس وإسرائيل، بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت مصادر مطلعة تحدثت معها الصحيفة إن المحادثات استكشافية. ووفقا لهم، من المتوقع أيضا أن يجتمع دافيد برنياع مع مسؤولين مصريين.

وبحسب التقرير، هناك صعوبات كبيرة في صياغة صفقة جديدة لإطلاق سراح الأسرى.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أمس، إنه تحدث مع برنياع في اليوم السابق حول التقدم نحو إطلاق سراح جميع الأسرى.

وأضاف: "لست متفائلاً ولا متشائماً بشأن المزيد من الإصدارات قريباً".

ووفقا للصحيفة فأن اللقاء اليوم بين ممثل إسرائيلي وممثل قطري هو الأول منذ أسبوعين.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن المفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى أخرى، بين إسرائيل وحركة حماس "معقدة وتصحبها تحديات"، مشيرة إلى إنها قد تستغرق وقتاً طويلاً.