الزمالك يعلن جاهزية مدافع الفريق لمواجهة ساجرادا بالكونفدرالية

انتظم حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب النادي استعداداً للقاء ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانتهى عبد المجيد من أداء البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها بكسر في الأنف خلال تواجده في معسكر المنتخب الأولمبي الأخير.

وشارك المدافع في التقسيمة الفنية للفريق خلال مران اليوم بعد الاطمئنان على جاهزيته للمشاركة في التدريبات من الناحية الطبية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.