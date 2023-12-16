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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع البريطاني: الموجة الأخيرة من الهجمات بالبحر الحمر تهدد التجارة الدولية

هجمات في البحر الاحمر
هجمات في البحر الاحمر

قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، إن السفينة الحربية البريطانية “إتش إم إس دايموند” أسقطت طائرة دون طيار يشتبه أنها هجومية، كانت تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأضاف في بيان، اليوم السبت،: 'بين عشية وضحاها، أسقطت سفينة HMS Diamond طائرة بدون طيار يشتبه أنها هجومية كانت تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر. 

وأوضح أنه: 'تم إطلاق صاروخ من طراز Sea Viper ودمر الهدف بنجاح'.

وواصل شابس: 'إن الموجة الأخيرة من الهجمات غير القانونية تمثل تهديدًا مباشرًا للتجارة الدولية والأمن البحري في البحر الأحمر'، مضيفًا أن 'المملكة المتحدة تظل ملتزمة بصد هذه الهجمات لحماية التدفق الحر للتجارة العالمية'.

ووفقا لقائد البحرية البريطانية بن كي، تم نشر السفينة HMS Diamond في وقت قصير من بورتسموث على الساحل الجنوبي لإنجلترا قبل أسبوعين.

وأوضح كي أن ما يقرب من سدس كمية الشحن التجاري العالمي تمر عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وقال كي: 'إن البحرية الملكية ملتزمة بدعم الحق في الاستخدام الحر للمحيطات، ونحن لا نتسامح مع التهديدات أو الهجمات العشوائية ضد أولئك الذين يمارسون أعمالهم المشروعة في أعالي البحار'.

ونتيجة لـ 'الوضع الأمني ​​المتصاعد'، أوقفت شركة الشحن والخدمات اللوجستية الدنماركية ميرسك جميع عمليات الشحن عبر البحر الأحمر أمس الجمعة. 

كما أعلنت شركة شحن الحاويات الألمانية Hapag-Lloyd أمس أيضا أنها ستوقف الرحلات عبر البحر الأحمر مؤقتًا لمدة ثلاثة أيام.

جرانت شابس السفن التجارية في البحر الأحمر وزير الدفاع البريطاني

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