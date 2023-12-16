في توابيت أم أحياء؟.. كتائب القسام توجه رسالة قوية للاحتلال بشأن الأسرى

وجهت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام"، رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حول أسراه، مفادها: “الخيار لكم.. في توابيت أم أحياء؟”.

وقال الناطق باسم القسام، أبو عبيدة، خلال بيان على قناته على تطبيق تليجرام: "لا زال العدو يقامر بحياة جنوده الأسرى لدى المقاومة، غير آبهٍ بمشاعر عائلتهم، وقد تعمد بالأمس إعدام ثلاثةٍ منهم، وآثر قتلهم على تحريرهم، وهو ذات السلوك الإجرامي المفضوح الذي مارسه، ولا يزال، بحق أسراه في غزة، في محاولةٍ يائسة منه للتخلص من عبء هذا الملف، واستحقاقاته التي يعرفها جيدا".

واستهدفت حركة كتائب القسام جرافة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" جنوب منطقة التوام شمال مدينة غزة.

كما استهدفت كتائب القسام دبابة وجرافة صهيونيتين بقذيفة "الياسين105 " في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وتمكن مجاهدو القسام من قنص 3 جنود صهاينة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.