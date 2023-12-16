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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عائلات الرهائن الإسرائيليين تنتقد نتنياهو وتطالب بإبرام اتفاق جديد مع حماس

عائلات الرهائن
عائلات الرهائن

عقدت عائلات الرهائن الإسرائيليين ومؤيديهم مؤتمرًا صحفيًا في تل أبيب، مطالبين حكومة الاحتلال بالبدء في اتفاق جديد للإفراج عن المحتجزين المتبقين في غزة، بعد مقتل ثلاثة رهائن على يد قوات الاحتلال.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قالت راز بن عامي، الذي أطلقت حماس سراحها منذ أكثر من أسبوعين كجزء من اتفاق هدنة مؤقتة: "هذه حالة طارئة".

ولا يزال أوهاد، زوج بن عامي، رهينة، مؤكدة: "لن أستسلم حتى يأتي هنا".

وأضافت بن عامي أنها حذرت أعضاء الحكومة من أن الهجوم البري في غزة يعرض الرهائن للخطر، مستطردة: "لسوء الحظ كنا على حق، فالعملية العسكرية وحدها لن تنقذ حياة الرهائن".

فيما قال روبي تشين، وهو يحمل ساعة رملية في ساحة الرهائن بتل أبيب، إنه لو استطاع لاحتضن الجنود الذين قتلوا بطريق الخطأ على يد قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وأضاف تشين، الذي يتواجد نجله إيتاي كرهينة لدى حماس: "ليس لدينا وقت، ولهذا السبب أتجول بهذه الساعة الرملية، هنا وفي الولايات المتحدة".

وطرح مطلبين أن يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم بعائلات الرهائن، وأن يخبرهم بالعرض المطروح على الطاولة".

وتابع قوله إن مجلس الوزراء يتجنب مقابلة عائلات الرهائن، مستطردًا أن لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن أسهل من عقد اجتماع مع حكومة الحرب".

من جانبه قال داني إلجارات الذي تحتجز حماس شقيقه إسحاق “الجنود الذين قتلوا الرهائن ليسوا مسؤولين عن الحادث، لكن الأشخاص الذين أرسلوهم إلى هناك هم المسؤولون”.

وهدد إلجارات بـ”إقامة معسكر” خارج قاعدة كيريا العسكرية القريبة حتى تكون هناك “خطة إسرائيلية لاتفاق مع حماس.

إسرائيل الاحتلال عائلات الرهائن غزة الهجوم البري

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