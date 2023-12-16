نجم الأهلي السابق يكشف نقطة التحول في مباراة اتحاد جدة.. فيديو

قال الكابتن معتز إينو، نجم النادي الأهلي الأسبق، إن النادي الأهلي المصري هو نادي القرن.

وأضاف الكابتن معتز إينو، نجم النادي الأهلي الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "النادي الأهلي دائما يفرح الشعب المصري"، لافتا: "بطولات النادي الأهلي دائما كبيرة وجمهوره عظيم".

وأشار الكابتن معتز إينو، نجم النادي الأهلي الأسبق،: "شكل الاستاد في مباراة الأهلي واتحاد جدة أمس كأن الأهلي بيلعب في مصر وهذا بفضل جمهوره العظيم"، مضيفا: "لاعبي الأهلي قدموا مباراة كبيرة أمام اتحاد جدة".

وأوضح الكابتن معتز إينو، نجم النادي الأهلي الأسبق،: "ركلة الجزاء التي تصدى لها الشناوي كانت نقطة التحول في المباراة".