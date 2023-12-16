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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ مسلسل .. عودة حلا شيحة للفن

حلا شيحة
حلا شيحة

كشفت الفنانة حلا شيحة عن أول أعمالها الفنية بعد اجتماعها مع الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين واعتذارها لجميع الفنانين بشأن تصريحاتها المهاجمة للفن والفنانين.

ونشرت حلا صورة لسيناريو الحلقة الأولى من مسلسل عبر خاصية استوري على صفحتها الشخصية على انستجرام موضحة أول أعمالها بعد سنتين من الغياب.

حلا شيحة كانت قد قدمت اعتذار لفناني مصر منذ أيام بعد تصريحاتها المهاجمة للفن وصناعه تمهيدا لعودتها من جديد وأوضحت قائلة:«التقيت بالدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية داخل مقر النقابة».
وتابعت:«حيث وجهت له الشكر على دعمه الكبير لي ووقوفي بجانبي وبجانب جميع الفنانين وتظل نقابة المهن التمثيلية وستظل الدرع الحقيقي لكل فناني مصر».

واختتمت اعتذارها قائلة:« وأقدم اعتذارا لجميع فناني مصر وعلي رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة خلال الفترة الماضية وتم ترويجها بطريقة خاطئة مؤكدة أنها تكن كل الاحترام والتقدير لجميع فناني مصر».

 

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